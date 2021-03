Perdita d'acqua in via Indipendenza, strada bloccata e disagi per i cittadini

Questa mattina è stata chius via Indipendenza per una grande perdita in acqua. Sul posto la Polizia locale e tecnici di Multiservizi. Ci potrebbero essere disagi dovuti all'interruzione di erogazione dell'acqua nella zona, necessaria per effettuare la riparazione. Inoltre sempre in quel tratto, la circolazione potrebbe subire un blocco temporaneo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO