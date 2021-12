Perdono la bimba tra la folla del Natale, trovata dalla polizia

ANCONA - L’Unità cinofila della polizia ha rintracciato una bambina di tre anni smarrita dai genitori. E’ accaduto venerdì sera, intorno alle ore 19.00, quando personale della Polizia di Stato, impegnato nei servizi per la Sicurezza Urbana èstato avvicinato dal papà della piccola, originario di Osimo. Ha raccontato che, mentre era in compagnia della moglie e gli altri due figli minori, aveva perso per un attimo di vista la piccolina di tre anni. A causa della folla presente in quel momento alle bancarelle e in Corso Garibaldi, non riusciva più a ritrovarla.

Immediatamente è stato allertato tutto il personale di servizio in Centro, diffondendo precise descrizioni della bimba. Poco dopo la bambina è stata trovata sola davanti a una bancarella. E’ stato un assistente della Polizia di Stato, appartenente al Gruppo Cinofili di Ancona in quel momento di servizio in Piazza Cavour, a rassicurare la piccola. I genitori hanno quindi potuto riabbracciarla.