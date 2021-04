Percorso pedonale Passo Varano - Tavernelle: «C'è un solo ostacolo, ma si può fare»

Una petizione dei residenti di Varano, sottoscritta poi da oltre 400 cittadini e già protocollata in Comune, chiede la realizzazione di un camminamento tra Passo Varano e Tavernelle. «E’ possibile- ha detto l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi- va solo capito come realizzare l’ultima parte del camminamento all’incrocio con via Ave Ninchi, perché c’è una scarpata, ma la questione è in itinere e quel progetto non l’abbiamo dimenticato».

A portare la questione all’attenzione del consiglio comunale è stato il capogruppo di Altra Idea di Città, Francesco Rubini. «Quel percorso toccherebbe anche l’istituto “Galilei” e la zona dell’università, darebbe la possibilità ai residenti di non dover passare per la strada trafficata- Può sembrare derubricabile- conclude Rubini- ma ricucirebbe due pezzi di città in sicurezza».