Pedemontana, in arrivo altri 100 milioni di euro. Acquaroli: "Vogliamo togliere le Marche dall'isolamento"

ANCONA - "Anche questa settimana si conclude con due importanti notizie per la nostra regione, che vorrei comunicarvi" . Inizia così il posto Facebook di Francesco Acquaroli. Il presidente della Regione Marche ha infatti comunicato, nella giornata di ieri, l'arrivo di ulteriori 100 milioni di euro per il completamento del tratto nord della Pedemontana, nei tratti da Fabriano-Sassoferrato, fino a Carpegna.

"Una per le infrastrutture, nella nuova bozza del contratto di programma Anas vengono recepiti tutti gli interventi infrastrutturali della Regione Marche e vengono destinati ulteriori 100 milioni, che si aggiungono ai Fondi FSC ottenuti con la firma dell'Accordo ad Acqualagna, per il completamento della tratto nord della Pedemontana delle Marche nei tratti da Fabriano - Sassoferrato a Carpegna. Inoltre, per la continuità territoriale, venerdì Enac ha pubblicato la procedura di emergenza per individuare la nuova compagnia che opererà in voli nei prossimi mesi, fino ad ottobre, tempo necessario per espletare il nuovo bando di gara. Prosegue a grandi passi la strategia per togliere le Marche dall'isolamento".