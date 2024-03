Si accoda alle auto per non pagare il pedaggio. Condannato per 15 uscite “gratis”

ANCONA - Non lo avrebbe fatto una volta sola ma 15, in sole tre settimane. Per uscire dal casello autostradale si sarebbe accodato all’auto che lo precedeva usufruendo così della sbarra alzata per uscire senza pagare il pedaggio dovuto. Lo stratagemma utilizzato è stato però ripreso dalle telecamere della società Autostrade che ha denunciato il furbetto. Per il truffatore, un 39enne di origine marocchina e che vive in Sicilia, oggi è arrivata la condanna della giudice Alessadra Alessandroni: 5mila euro più 2mila da risarcire ad Autostrade per i danni dei mancati pedaggi. L’accusa per l’imputato, difeso dall'avvocato Matteo Bettin, era di insolvenza fraudolenta.

Un tecnico di Autostrade, in una udienza precedente, aveva riferito come il sistema di lettura delle targhe aveva individuato la vettura non pagante e le modalità con cui aveva operato. Dalla targa si era arrivati al proprietario del veicolo, il marocchino che ha sostenuto che la vettura lui la prestava spesso e che non sarebbe stato lui alla guida. La società Autostrade si era costituita parte civile con l'avvocato Renato Grottoli. La Fiat Punto sarebbe uscita in vari caselli della provincia dorica: Senigallia, Loreto e Montemarciano. Altri hanno riguardato la provincia di Pesaro e in una occasione il casello autostradale ingannato è stato quello di Ferrara. Il periodo contestato va dal 2 al 20 di luglio del 2019. Un danno di oltre mille euro. Con quella targa risulterebbero anche mancati pagamenti riferibili agli anni 2018 e 2018, ma non contestati nell'accusa per cui si è già arrivati alla condanna.