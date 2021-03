Variante newyorkese nelle Marche, arrivano buone notizie: «Le due persone stanno bene»

«Le due persone sono già isolamento e stanno bene». Lo spiega alla Dire la direttrice dell'Organizzazione dei servizi sanitari di base del distretto sanitario di Pesaro, Elisabetta Esposto, in merito ai due tamponi positivi in cui è stata individuata la variante newyorkese dal laboratorio di Virologia dell'azienda Ospedali riuniti di Ancona-Università Politecnica delle Marche.

I due test appartengono ad altrettante persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. «Si tratta di due persone provenienti da Comuni diversi della provincia di Pesaro Urbino: in isolamento da prima del 18 marzo, data in cui abbiamo inviato i campioni al laboratorio di Virologia di Ancona per il sequenziamento- continua Esposto-. L'indagine epidemiologica era già stata fatta ma ora verrà rifatta in maniera ancora più approfondita. Stanno bene con lievi sintomi o senza ed, anzi, uno dei due ha già l'appuntamento per il tampone per verificare la negatività. Sono entrambi contatti di positivi. I due casi non sembrano appartenere allo stesso cluster questo a dimostrazione che le varianti girano tanto».