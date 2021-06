Fiamme in un vecchio deposito, paura in centro prima dell’arrivo dei pompieri

I mezzi dei Vigili del fuoco si sono adoperati per spegnere un incendio scoppiato in Piazzale Rafael Sabatini all’interno di un deposito abbandonato. Le fiamme sono scoppiate a causa della combustione di alcuni bancali

Paura nel centro di Jesi per un incendio scoppiato questa mattina (24 giugno) in un vecchio deposito abbandonato in Piazzale Rafael Sabatini. I mezzi dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme causate dalla combustione di alcuni bancali di cartone e del materiale plastico accatastato di fianco al muro di cinta dello stesso magazzino.

Le preoccupazioni maggiori erano rivolte ad alcuni mezzi agricoli che si trovavano parcheggiati nelle vicinanze che, tuttavia, non hanno subito danni.