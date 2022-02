Paura nel derby, infarto per un tifoso: decisivi i soccorsi

Tanta paura ma fortunatamente nulla di più. Si è concluso bene il pomeriggio di ieri, domenica 20 febbraio, per Lorenzo il tifoso leoncello di 48 anni che ha assistito al Bianchelli al big match di Eccellenza tra Vigor Senigallia e Jesina. Verso la fine del primo tempo, sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, nel settore ospiti dell’impianto senigalliese si è accasciato in preda ad un principio di infarto. Subito i soccorsi da parte dei medici presenti mentre sul posto si è recata rapidamente una squadra del 118.

Raggiunto l’uomo, le sue condizioni sono state stabilizzate prontamente prima del trasferimento all’ospedale di Torrette in codice rosso. Nel tardo pomeriggio è stato dichiarato fuori di pericolo. Lorenzo, che nella vita è attivo anche come sindacalista, tornerà presto al seguito della sua Jesina (in campo i giocatori hanno chiesto più volte conto delle sue condizioni) dopo lo scampato pericolo.