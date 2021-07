Perde il controllo e va a sbattere con un’auto in sosta: paura nella notte

Intorno alle due di notte una macchina ha perso incredibilmente il controllo andando a sbattere contro un altro veicolo fermo in sosta. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi

Paura nella notte ad Ancona in via della Madonnetta. Intorno alle 2.00 un’automobile ha perso incredibilmente il controllo, per cause ancora da accertare, andando a sbattere violentemente su un’altra vettura ferma in sosta.

Sul posto, in poco tempo, sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale che hanno provveduto come di consueto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’impatto.