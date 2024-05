Moglie accoltellata, il marito resta in carcere. Davanti al gip si dispera: «Non doveva andare così»

SASSOFERRATO - Resta in carcere Davide Sebastianelli, il 55enne che lunedì ha accoltellato la moglie Patrizia Ceccolini, 50 anni, sotto casa in via Bramante. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Il marito ieri ha affrontato in carcere l’udienza di convalida e davanti alla giudice Sonia Piermartini si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Non è in grado in questo momento di parlare sui fatti - ha detto il suo avvocato Marina Quadrini - ma non vuole sottrarsi all’interrogatorio, lo farà più avanti». Sebastianelli ha chiesto al giudice se poteva lui fare una domanda. «Come sta mia moglie e come sta mia figlia» , ha chiesto l’arrestato che dal carcere è riuscito solo a dire «non doveva andare così». L’arresto è stato convalidato. Le auto sequestrate sono due, la vecchia Ford dell’uomo e la Renault Clio della moglie. Potrebbero essere sottoposte a breve ad accertamenti irripetibili. Sequestrato anche il coltello da cucina la cui lama si è spezzata. Intanto emergono dettagli sulla dinamica dell’aggressione.

Il marito, arrivato sotto casa, aveva parcheggiato l’auto proprio accanto a quella della moglie. Le coltellate le ha sferrate quando la donna era già al posto di guida della propria vettura e lui, a portiera aperta, si è avventato su di lei. Il vicino di casa che si è accorto di quanti stava accadendo, intuendo che non era un semplice chiarimento tra i due, ha trascinato via dell’auto, dal lato passeggero, Ceccolini. Il marito l’aveva già raggiunta con tre fendenti. È stato il vicino a chiamare i carabinieri, tenendo aperta la chiamata mentre interveniva e urlando «corrette, fate presto, via Bramante, codice rosso, uomo con coltello». Poi ha bloccato l’uomo che voleva continuare a colpire la moglie, fino all’arrivo dei carabinieri. La vittima dell'aggressione era scesa da casa per andare a prendere la figlia a scuola, a Fabriano.