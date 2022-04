Ritiri e sospensioni patenti: oltre duecentocinquanta provvedimenti dal 1 gennaio

ANCONA- Sono stati diffusi dalla Prefettura i dati inerenti a ritiri e sospensioni di patenti nel primo quadrimestre del 2022. Nello specifico dal 1 gennaio al 6 aprile 2022.

Sono stati adottati 221 provvedimenti di sospensione della patente. Di questi, 106 (quasi il 50%) a seguito di accertata guida in stato di ebbrezza alcolica e gli altri per le restanti violazioni del codice della strada che prevedono tale sanzione. Sempre nel predetto periodo sono stati adottati 33 provvedimenti di revoca della patente, 17 dei quali (il 50%) in esecuzione di sentenze penali, 8 per perdita dei requisiti morali e 6 per circolazione con patente sospesa. I restanti provvedimenti sono stati adottati per le violazioni del codice della strada che prevedono tale sanzione.