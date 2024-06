Notti alcoliche, i controlli delle forze dell'ordine: multe e patenti ritirate nel week-end

FABRIANO – Week end di controlli, per le forze dell’ordine nella zona di Fabriano, finalizzati alla prevenzione dei reati e degli incidenti stradali. Nel corso del servizio, gli agenti dell’Aliquota radiomobile hanno fermato un’auto con alla guida un 30enne di Fabriano nei pressi della piscina comunale. Sottoposto al test dell’etilometro, il valore è stato sopra lo 0.5, ma inferiore a 0.8, per questo è stato multato di oltre 540 euro, con il ritiro della patente. Sempre a Fabriano, intorno alle 3 del mattino di ieri, una 20enne di Fabriano è stata fermata e controllata in una via periferica della città. L’etilometro ha fatto segnare un valore superiore al 2, oltre quattro volte sopra il limite consentito: è scattata a suo carico la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente.

I carabinieri di Genga intorno alle 2 del mattino di ieri, hanno invece notato in un locale un 20enne nordafricano. Dai controlli è emerso che il giovane era gravato da un Dacur, un provvedimento di Daspo Urbano, e pertanto non poteva entrare nel locale e neppure stazionare nelle sue immediate vicinanze. È stato denunciato per inottemperanza del divieto e deferito all’Autorità giudiziaria. Rischia l’arresto con reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro.