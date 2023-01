Ubriachi al volante, uno causa un incidente: raffica di patenti ritirate

FABRIANO – Al volante sotto l’effetto dell’alcol, ritirate tre patenti. È l’esito dei controlli dei carabinieri effettuati a Fabriano e nei comuni limitrofi negli ultimi giorni. In un caso il conducente ha avuto anche un incidente. I militari di Genga, in via Casoli, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno ritirato la patente a un fabrianese, 20enne. L’etilometro segnava un valore superiore a 0,8 grammi su litro. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata al proprietario. La pattuglia del Radiomobile, sempre nelle ore notturne, allo svincolo della superstrada 76 Fabriano Ovest ha fermato un 30enne umbro. L’alcoltest ha dato un valore superiore a 1 grammo litro.

E’ stato denunciato, patente ritirata e auto affidata al proprietario. A seguito di incidente stradale in città, con un mezzo che è finito in un campo, il Radiomobile ha disposto per il conducente le analisi del sangue di primo e di secondo livello in ospedale. L’uomo, un 20enne del Maceratese, è risultato positivo ai cannabinoidi. Patente ritirata, auto sequestrata. E’ stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.