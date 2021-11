Scappa dai domiciliari, al controllo mostra una patente risultata smarrita dal 2019

Scappa dai domiciliari nelle Marche e viene preso in giro in auto in Ciociaria. Questo quanto scoperto dagli agenti della Sottosezione di Cassino, in provincia di Frosinone, che si sono insospettiti poiché la sua patente di guida risultava smarrita nel 2019 e l’interessato dichiarava di aver dimenticato di comunicarne il ritrovamento.

L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti foto dattiloscopici per risalire alla sue vere generalità. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Corte di Appello di Ancona, poiché aveva trasgredito per ben tre giorni all’obbligo di presentarsi quotidianamente presso la stazione dei Carabinieri di Pollenza, senza essere reperibile presso l'abitazione che aveva segnalato. L’uomo è stato denunciato per sostituzione di persona, mentre la sua patente di guida è stata sequestrata.