Mostra la denuncia di smarrimento della patente, ma gli era stata ritirata: denunciato

L'uomo fermato dai carabinieri ha mostrato loro una denuncia di smarrimento della patente di guida serba. In realtà il suo documento era stato ritirato nell'agosto del 2015 dopo varie infrazioni

Quando ai carabinieri ha mostrato la denuncia di smarrimento della sua patente di guida serba sono subito scattati i controlli. Purtroppo per lui, un 56enne, i militari hanno scoperto che il documento di guida gli era stato ritirato per delle infrazioni e per questo è scattata la denuncia.

L'uomo al momento del controllo si trovava in via Stamura, a Falconara. Alla richiesta di esibire i documenti ha mostrato la denuncia di smarrimento della sua patente, pensando di farla franca. In realtà gli era stata ritirata nell'agosto del 2015 a causa di alcune infrazioni e mai restituita.