E' quasi uguale al fratello, guida con la sua patente e prova a ingannare i finanzieri

SENIGALLIA - Fermato dai finanzieri mentre guidava un furgone, ha esibito la patente di guida del fratello a cui somigliava tantissimo. Peccato che il conducente, oltre a mostrare un documento non suo, l patente non l'aveva mai conseguita. Dopo l'alt intimato dai militari della Tenenza di Senigallia, l'uomo ha eseguito una brusca manovra, fatto che ha insospettito i finanzieri. Durante il controllo, all’interno di un involucro di stoffa, sono stati trovati un permesso di soggiorno, la carta d’identità elettronica e il codice fiscale riconducibili al conducente del furgone.

Dopo aver identificato l’autista del mezzo, i militari hanno rilevato che non aveva mai conseguito la patente di guida ed aveva utilizzato il documento rilasciato al fratello. E' stato denunciato per aver fornito false dichiarazioni sull’identità personale, reato che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni, e sanzionato, per violazione al codice della strada, per aver guidato senza patente, con una pena massima prevista di euro 30.600 euro. Il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e la patente di guida usata illecitamente è stata sequestrata.