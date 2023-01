Guida con una patente contraffatta, scoperto dai poliziotti ammette: «L'ho comprata online»

ANCONA - Guida con una patente falsa e quando i poliziotti lo scoprono ammette di averla acquistata online. E' quanto successo nelle scorse ore ad un algerino di 40 anni che ora è stato denunciato.

Il fatto

Nel corso della mattinata, transitando in Via Mamiani, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un’autovettura in sosta con targa greca e con a bordo un uomo. Durante il controllo il conducente ha esibito una tessera denominata "Patente di Guida Internazionale", senza numero seriale né luogo di rilascio ed emessa da una non meglio identificata autorità. Il soggetto ha mostrato anche un permesso di soggiorno greco in corso di validità, attraverso il quale è stato identificato per un cittadino algerino di 40 anni. Da un primo accertamento è emerso che il titolo abilitativo alla guida fornito dall’uomo, oltre ad essere di tipologia anomala rispetto ai comuni documenti di abilitazione alla guida, presentava alcune anomalie, tra cui varie irregolarità e l'assenza di antifalsificazione. La patente internazionale fornita è stata analizzata dal personale dell’Ufficio Falso Documentale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica che ne ha accertato la falsità. L'uomo è stato denunciato per il reato di uso di atto falso ed ha ammesso di aver acquistato la patente online. L'algerino inoltre è stato sanzionato per guida senza patente.