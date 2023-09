La lite con la fidanzata fa scoprire una scorta di pasticche di ecstasy, arrestato 18enne

ANCONA - Litiga con la fidanzata che alla vista di un coltello da parte del ragazzo chiama i carabinieri spaventata. I militari hanno perquisito l’abitazione, a Collemarino, trovando 38 pasticche di ecstasy. Il giovane, 18 anni appena, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il coltello, che aveva in tasca, aveva una lama lunga 19 centimetri ed è stato denunciato per possesso di arma da taglio. I carabinieri del Norm hanno voluto controllare l’abitazione, in via Carlo Renaldini, per vedere se avesse altre armi. Non ce n’erano ma c’era la droga, in parte occultata in un cassetto. Questa mattina il giudice Matteo Di Battista ha convalidato l’arresto del giovane con obbligo di firma. In aula il 18enne si è difeso dicendo che le pasticche erano per uso personale.