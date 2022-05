L'addio a Patrizia, il suo dolce sorriso si è spento a soli 42 anni: martedì l'ultimo saluto della città

JESI - Verranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Patrizia Ferretti, la 42enne storica dipendente della pasticceria Zoppi, deceduta domenica 1 maggio dopo aver combattuto contro un male incurabile. Un ultimo saluto alla dolce Patrizia che si terrà alle 15.30 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi.

Patrizia era un donna ben voluta da tutti, sempre sorridente e disponibile. Da oltre 20 anni lavorava presso la pasticceria di via San Francesco. «Patrizia era una di famiglia - si legge in una nota dell'attività - Tutti i clienti le volevano bene per il suo modo gentile e cordiale. Lascia un vuoto incolmabile».