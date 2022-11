Le urla spaventano un passante, arriva la polizia: giovane fuori di sé. Minacce agli agenti e droga in casa

ANCONA - Urla dall’appartamento, arriva la polizia. Apre una ragazza, poi si presenta il convivente in un fiume di rabbia: minacce, urla e insulti agli agenti. L’uomo è stato trovato anche con due pezzi di hashish da 0,21 grammi e 0,74 grammi di marijuana.

Tutto è successo ieri intorno alle 15. Un passante ha segnalato le urla che provenivano dall’abitazione di Passo Varano. I poliziotti hanno citofonato, ad aprire il portone è stata una ragazza, che spiegava come le urla fossero quelle del convivente. Quest’ultimo ha iniziato a minacciare platealmente gli agenti, arrivando anche a colpire i pali della segnaletica stradale. Il 24enne anconetano era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati connessi alla droga e per danneggiamento. Trovato anche con gli stupefacenti, è stato denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per aver rifiutato di fornire le generalità. E’ stato anche sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente.