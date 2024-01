In stazione con in mano un grosso coltello da cucina: via dalla città per tre anni

ANCONA- Si aggira in stazione con un grosso coltello da cucina in mano, paura a Passo Varano. Alcuni passeggeri hanno segnalato l’accaduto alla polizia che, giunta sul posto, ha intercettato la signora sulla banchina. La donna è stata subito fermata dagli agenti che hanno provveduto a toglierle il coltello. Identificata, si tratta di una donna di 50 anni con precedenti. L'arma da taglio è stata sequestrata e la cinquantenne denunciata. Questa mattina, al termine dell’attività istruttoria, il questore Capocasa ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. La donna dovrà allontanarsi da Ancona e non potrà farvi ritorno per tre anni. In caso di inottemperanza scatterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria. «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica» commenta il Questore.