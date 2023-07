Malore mentre scende al Passo del Lupo, attimi di paura per un turista

ANCONA - Stava scendendo lungo il Passo del Lupo quando, forse a causa del grande caldo, ha accusato un malore. Momenti di paura questa mattina per un turista che si trovava nel sentiero sul Monte Conero.

Sul posto è dovuta intervenire l'eliambulanza con il medico che si è calato con il verricello ed ha prestato il primo soccorso al turista. L'uomo è stato poi caricato a bordo di Icaro per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverato per accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.