Lavori al Passetto, Mancinelli: «Non è per le elezioni, sarà la nostra Trinità dei Monti»

ANCONA – Prima gli asfalti, adesso il cantiere alla scalinata del Passetto. Le brutte voci corrono in fretta e prima che qualcuno additi il tutto ad uno spot da campagna elettorale la sindaca Valeria Mancinelli mette le mani avanti e tramite la sua pagina social dice: «Sistemare un bene così prezioso è operazione delicata e viene portata avanti con grande attenzione. Prima che qualcuno evidenzi il periodo elettorale questo intervento è stato programmato due anni fa: progetti, finanziamenti, autorizzazioni, appalti...i tempi che conosciamo per realizzare un'opera. Anche nel privato sappiamo quanto sia difficile». Poi paragona l'accesso al mare sotto il monumento ai Caduti alla scalinata in piazza di Spagna a Roma. «Scalinata del Passetto – scrive la sindaca - la nostra Trinità dei Monti. Tornerà a splendere e sarà un incanto anche di notte».