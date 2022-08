La palafitta del Passetto è un "hotel" per disperati: in spiaggia c'è un dormitorio improvvisato

ANCONA - Da alcuni giorni vivono sotto la palafitta del ristorante. Bivacco improvvisato per alcuni extracomunitari a pochi passi dai bagnanti e sotto il locale "La Luna al Passetto". Indumenti stesi, sacchi a pelo e cartoni a terra. Per lavarsi? Ci sono le docce comunemente utilizzate anche dai bagnanti (VIDEO).

Erano là anche stamattina. Basta scendere la scalinata di destra, spalle al monumento, e in fondo già si vedevano i vestiti stesi all'aria in fondo alla camminata in direzione grotte. Alle 8.30 tre di loro dormivano a terra, avvolti nelle coperte ma esposti alla salsedine e a pochi metri dalle onde che si infrangevano sul cemento. Accanto c'era una bottiglia di Coca Cola ormai vuota e una confezione di succo di frutta abbandonata. Uno di loro faceva capolino dalla finestra del casottino: la porta è "protetta" da un sacco nero, dalla finestra si intravedeva anche una borsa appesa al muro. Praticamente una casa improvvisata a pochi passi da una delle spiagge più belle della riviera.