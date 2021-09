Alga tossica, Passetto verso il divieto di balneazione

/ Via Panoramica

Alga tossica, si va verso il divieto di balneazione al Passetto. Lo comunica il Comune di Ancona sul proprio sito ufficiale.

«A seguito dei campionamenti effettuati nella giornata del 15 settembre dall’ ARPAM- Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche- per il monitoraggio dell’alga tossica Ostreopsis Ovata, si è delineata la fase di emergenza (densità in colonna d’acqua superiore a 100.000 cellule/litro ) presso la stazione Passetto Ascensore e la fase di allerta presso la stazione Portonovo zona Fortino (densità compresa tra 10.000-30.000 cellule/litro). Seguirà quanto prima ordinanza di chiusura balneazione zona Passetto Ascensore».