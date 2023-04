Iniziate le riprese per la fiction di Raoul Bova: prima scena al molo del Passetto

ANCONA - Sono iniziate attorno alle 15 le riprese per la nuova fiction di Raoul Bova, girata nel capoluogo dorico. L'attore romano è arrivato intorno alle 17,30. La prima scena alle grotte del Passetto, in spiaggia, con due giovani attori, un ragazzo e una ragazza. Lui è seduto sul molo, davanti allo stabilimento balneare Il Valentino. Da dietro arriva la ragazza. La storia è top secret per ora. I due parlano qualche minuto poi lui si alza e va via. La scena è stata girata più volte da angolazioni diverse. Almeno cinque le grotte usate dallo staff, per far cambiare gli attori e riporre l’attrezzatura necessaria alle scene. Azionato anche un drone. La troupe rimarrà fino a mezzanotte al Passetto. Domani si gira a Portonovo.