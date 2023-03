Il passeggino si ribalta sull'asfalto sconnesso, il bimbo di un anno e mezzo cade e batte la testa

ANCONA - Paura questo pomeriggio poco prima delle 18 in piazzle Europa. Un passeggino, condotto da una donna appena scesa dal bus, si è ribaltato a causa dell'asfalto sconnesso. Il bambino di un anno e mezzo è caduto a terra battendo la testa. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, che ha portato il piccolo al Salesi per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.