Passeggia in mutande lungo via Flaminia, 30enne rischia di essere travolto

Lui, un 30enne somalo, si è allontanato dall'ospedale regionale di Torrette, passeggiando in mezzo alla strada in direzione stazione ferroviaria

ANCONA - Quando la polizia ed li 118 sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte un uomo che, come se niente fosse, stava passeggiando in mutande con alcune bottiglie di birra in mano. A sfrecciargli a fianco le tante auto che procedevano lungo via Flaminia e che dovevano ogni volta allargarsi per evitare di investirlo.

Lui, un 30enne somalo, poco prima si era allontanato dall'ospedale regionale di Torrette e stava passeggiando in mezzo alla strada in direzione stazione ferroviaria. La polizia lo ha fermato e gli operatori del 118 lo hanno soccorso e riportato sano e salvo in ospedale.