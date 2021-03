Esce dalla quarantena e va a passeggio, ma è positivo al Covid: denunciato

Il giovane è stato sorpreso nei pressi del suo appartamento di Fabriano, mentre passeggiava nonostante il contagio da Covid. I carabinieri non hanno potuto far altro che denunciarlo

Passeggiava nei pressi della sua abitazione nonostante dovesse rispettare la quarantena dopo aver contratto il Covid. A finire nei guai un giovane ucraino, residente a Fabriano.

Il ragazzo infatti nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid e per questo era costretto alla quarantena all'interno del suo appartamento. Forse soffrendo di solitudine e noia l'ucraino ha deciso di uscire per farsi una passeggiata. I carabinieri lo hanno fermato e dopo l'identificazione lo hanno riaccompagnato in casa e denunciato.