Passeggia in mutande in via Flaminia e rischia di essere investita: paura per una donna

Protagonista una donna di 58 anni, trovava in stato confusionale mentre passeggiava in mutande lungo via Flaminia, ad Ancona

ANCONA - Quando gli operatori del 118 sono intervenuti l'hanno trovata in mutande mentre stava passeggiando sotto il temporale, rischiando inoltre di essere investita dalle auto in transito. Protagonista della vicenda una donna di 58 anni, soccorsa ieri mattina lungo via Flaminia.

Dopo alcune chiamate da parte degli automobilisti sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Gialla di Ancona e una Volante della Questura. La donna, in evidente stato confusionale, è stata quindi asciugata, messa in sicurezza e poi caricata all'interno dell'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.