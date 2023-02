Viaggia sul bus senza biglietto e quando arrivano i carabinieri li aggredisce: arrestato un 30enne

FALCONARA – Non aveva il biglietto del bus e quando il personale della Conerobus lo ha invitato a scendere lui si è opposto. Per questo sono stati chiamati i carabinieri. Alla vista dei militari però il passeggero ha perso ulteriormente la teste e invece di guadagnare l'uscita dal mezzo pubblico ha preso a calci e pugni i carabinieri che a fatica sono riusciti a bloccare l'uomo che è stato poi identificato in un nigeriano di 30 anni con precedenti specifici. Lo straniero è stato ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il trambusto è andato in onda in tarda mattina, davanti a diversi passanti che a quell'ora si trovavano davanti alla stazione ferroviaria. Il nigeriano è stato portato in cella di sicurezza, al comando dei carabinieri e domani sarà portato in tribunale per la convalida.