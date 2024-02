Boom di richieste per i passaporti ma poi c'è chi li "dimentica": sono 800 quelli in attesa del ritiro

ANCONA - Anche con il nuovo anno restano previste le aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti della Questura, tutti i giovedì presso lo sportello, per garantire a tutti gli aventi diritto il rilascio del titolo valido per l’espatrio. Oggi, 15 febbraio 2024, sono state accolte oltre 60 istanze di rilascio, che verranno evase nel tempo massimo di 14 giorni. È sempre alta l’apprensione dei cittadini nel ricevere il proprio Passaporto, dimostrata anche dal fatto che, solo nel mese di gennaio sono stati stampati 1250 titoli, mentre solo nella prima metà del mese corrente sono stati già stampati oltre 780 titoli, per un totale di oltre 2.000 passaporti nel primo mese e mezzo dell’anno nuovo. Attraverso tre postazioni di acquisizione che lavorano senza sosta per garantire massima efficienza a tutti i cittadini richiedenti, i poliziotti stamattina hanno acquisito anche l’istanza della più giovane avente diritto: una piccola cittadina di appena un mese, ma anche quella della più anziana richiedente: una donna di 95 anni.

Passaporti non ritirati

E se l’apprensione per il rilascio del Passaporto è sempre alta è pur vero che ancora sono in attesa di essere ritirati circa 800 passaporti, pronti ed in giacenza presso gli Uffici di via Gervasoni. Proprio durante gli accessi dell’odierna mattinata è stato consegnato ad un richiedente il suo Passaporto pronto nel 2022 e che solo stamattina è stato ritirato dall’avente diritto.

Gli orari per il ritiro

Si riportano, qui di seguito, le aperture ordinarie in vigore, dello sportello Passaporti della Questura di Ancona: