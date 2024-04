Gira con fare sospetto tra le case, lo trovano con passamontagna e pistola: diciottenne nei guai

FALCONARA MARITTIMA – Stazionava in piedi, vicino ad alcune abitazioni, ed una volta sottoposto a controlli era privo di documenti di riconoscimento e non era stato in grado di dare spiegazioni in merito alla sua presenza nella zona. I carabinieri di Falconara Marittima lo avevano fermato nei pressi della frazione di Castelferretti perché insospettiti dal suo comportamento, ma dopo aver proceduto alla perquisizione gli hanno ritrovato addosso una scacciacani priva di tappo rosso, con cartucce a salve, ed un passamontagna, tutto nascosto nel giubbino che indossava e senza fornire chiarimenti sull’uso degli oggetti in suo possesso. I militari hanno così denunciato un diciottenne, residente in un comune limitrofo, al quale è stata anche sequestrata una dose hashish, che il giovane ha dichiarato di avere per uso personale.

In una seconda distinta operazione, anche questa portata a termine la scorsa settimana, i carabinieri nella stessa località hanno fermato un 36enne abitante nella provincia di Macerata, il quale dopo il controllo e la successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro penale. Per entrambi è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico: è stata inoltre proposta al Questore di Ancona l’applicazione nei loro confronti di una misura di prevenzione personale.