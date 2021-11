Passaggio pedonale bloccato, commercianti infuriati: «Lavori sotto le feste, perchè?»

ANCONA - Via Leopardi bloccata, con la strada che porta verso corso Garibaldi e corso Stamira che è stata chiusa al traffico ed ai pedoni. Eleonora Pandolfi, titolare del negozio Bon Bon Boutique, ha esternato il malumore dei commercianti, facendo da portavoce per raccontare la situazione a seguito dei lavori di ristrutturazione di un palazzo della zona.

«Come è possibile che i lavori inizino in prossimità delle feste natalizie. Non è idoneo bloccare una via per lavori straordinari, ad esempio in Comuni della Riviera del Conero il regolamento comunale vieta i lavori nel periodo estivo quando c’è maggiore affluenza di persone. Ad Ancona l'unico periodo con maggiore affluenza di persone è il periodo natalizio. Questo dimostra una mancanza di sensibilità del Comune verso i commercianti che animano il centro città. Per non parlare del degrado urbano (marciapiede disconnesso, sporcizia, escrementi e barriere) in cui è lasciata la via che non invita chiunque passeggi o voglia acquistare a percorrerla. Inoltre lasciata anche senza luminarie natalizie ed al buio! Una situazione di completo degrado in pieno centro, come mai?».