Pasquetta in spiaggia e senza mascherina: «Ci stavamo solo rilassando», multati

Pasquetta di gruppo in spiaggia, senza mascherina e consumando uno spinello. Sopresi dai carabinieri

Erano in quattro sulla battigia del sottopasso “Le Ville”, accanto ai giochi per bambini e consumando uno spinello a giro. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni e senza mascherina, sono stati sorpresi a Pasquetta dai carabinieri della Tenenza di Falconara, impegnati nei controlli per il rispetto delle restrizioni anti-Covid. «Volevamo solo rilassarci un po’» si è difeso uno dei ragazzi.

Uno di loro è stato trovato con 10 grammi di hashish e nei suoi confronti è scattata la segnalazione per “uso personale”. Tutti sono stati multati di 400 euro ciascuno per l’inosservanza delle disposizioni anti-assembramento.