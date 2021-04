Generazioni di studenti sul suo scuolabus: addio Pasquale, autista col sorriso 

Aveva accompagnato per anni gli studenti di Osimo e Castelfidardo sul suo scuolabus. Pasquale Castellano, colpito dal Covid e ricoverato a Torrette, è morto all’età di 66 anni. «Pasquale non ce l’ha fatta- scrive il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, sulla sua pagina Facebook- questo maledetto virus lo ha portato via in pochissimi giorni. 20 anni di onorato servizio pubblico non gli sono bastati, infatti dopo il pensionamento ha continuato ad essere il punto di riferimento per il trasporto scolastico a Castelfidardo. Grazie Pasquale per tutto quello che hai fatto ma soprattutto per l’esempio che hai lasciato. Le più vive condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

Autista, ma in passato anche dirigente dell’Osimana e ricordato per i suoi sorrisi. Castellano lascia la moglie, due figli e tre nipoti. Funerali venerdì prossimo, alle 10, nella chiesa della Sacra Famiglia a Osimo.