Entrano abusivamente nella scuola chiusa per fare serata, sorpresi dalla polizia locale: 12 ragazzini nei guai

ANCONA - Non è chiaro cosa volessero fare, forse passare una serata diversa, divertendosi protetti da quattro mura ma la bravata è stata subito interrotta dalla polizia locale allertata dai residenti che hanno chiamato il 112. «Ci sono degli intrusi nella scuola, venite presto». Questa la chiamata fatta dai cittadini che sabato sera, poco prima delle 21, hanno sentito rumori e visto un via vai di ragazzini che entravano nella ex scuola materna Regina Margherita in via Ragusa, al Piano, a pochi metri dalla sede della Croce Gialla. Il gruppetto, tutto identificato, era composto da 12 persone tra maschi e femmine, tutte minorenni tra i 16 e i 17 anni (uno aveva 12 anni) e un solo 18enne. Una pattuglia è arrivata sul posto sorprendendo i ragazzini ancora al suo interno.

L’immobile, di proprietà comunale, è dotato di recinzione e cancello, non presentava segni di effrazione e non sono stati rilevati danni e nemmeno ammanchi. Gli agenti hanno fatto uscire tutti e hanno poi proceduto alle identificazioni chiamando anche i genitori dei minorenni. Il gruppetto era composto da tutti bengalesi, giovani che gravitano nel quartiere. La struttura, quella che nel 2013 era stata oggetto anche di una occupazione per una protesta fatta per affermare il diritto all’abitazione e ribattezzata “Casa de nialtri”, oggi ospita la sede del centro diurno per disabili “Laboratori e mestieri”. Di giorno l'immobile, accoglie una ventina di adulti con disabilità psico-fisica, già uscite dal percorso scolastico. Nel week end il centro rimane chiuso ma i ragazzi hanno trovato il modo di entrare al suo interno, forse trovando una porta o una finestra aperta. L’intrusione e sarà segnalata all’autorita competente.