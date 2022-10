Non c'è tempo di arrivare al Salesi: il bambino nasce a bordo dell'ambulanza

OSIMO - Il bimbo non vuole aspettare, nasce in ambulanza. E' successo ieri a Osimo, in centro. La mamma è una 35 anni di origini straniere. Il personale del 118 ha raggiunto la donna in casa per poi portarla al Salesi, ma non c'è stato tempo di arrivare: il piccolo è nato pochi minuti dopo in ambulanza. Nessun problema, madre e figlio stavano bene e la corsa è poi proseguita verso l'oespedale anconetano.