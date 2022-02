La bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in ambulanza

JESI – Aveva fretta di venire al mondo Bea, la piccola nata in ambulanza questa notte poco dopo mezzanotte. Il personale del 118 ha ricevuto una chiamata: una ragazza di 23 anni di origine albanese, al nono mese di gravidanza, stava avendo delle forti contrazioni e aveva bisogno di andare immediatamente in ospedale. Così è scattato il codice rosso e l’automedica con l’ambulanza della Croce Verde di Jesi si sono precipitati per soccorrerla nella sua abitazione in via Gramsci.

Giunto sul posto il personale ha caricato la ragazza sul mezzo ma, dopo aver percorso appena 50 metri, la piccola è venuta al mondo. Per fortuna lei e la mamma stanno bene. Un'emozione fortissima per il personale e per tutti i soccorritori.