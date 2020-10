Eliambulanza allo stadio, via i giocatori: sospesa l'amichevole del Piano San Lazzaro

Partita di calcio sospesa e definitivamente annullata per l’atterraggio dell’eliambulanza. E’ successo sabato pomeriggio al campo sportivo di Cagli, dov’era in corso l’amichevole precampionato tra Cagliese e Piano San Lazzaro.

A inizio ripresa, sul risultato di 1-1, l’arbitro è stato costretto a richiamare tutti i giocatori nello spogliatoio per l'arrivo (a sorpresa) dell’elicottero del 118, impegnato in un servizio di soccorso primario: c’era da trasportare urgentemente all’ospedale regionale di Torrette un giocatore di 22 anni della Pergolese che, in un’altra amichevole in corso a Cantiano, si è sentito male a seguito di un violento scontro di gioco con un avversario.

Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza al campo sportivo di Cagli, dove poi è stato prelevato dall’eliambulanza per il volo verso Torrette. Le sue condizioni ora non sono preoccupanti. Le operazioni di soccorso hanno richiesto molto tempo, per cui sia la partita tra Cagliese e Piano San Lazzaro sia quella tra Cantiano e Pergolese sono state sospese e definitivamente annullate.