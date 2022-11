Un partenariato pubblico-privato per la valorizzazione turistica e ambientale della costa. Nasce Sistema: Ancona capofila

ANCONA - Una serie di iniziative a forte valenza ambientale, naturalistiche e formative per valorizzare l’ecosistema terra-mare dell'area del Parco del Conero fino a Varano e il parco Cardeto. E’ questo l’obiettivo del progetto Sistema, un partenariato pubblico-privato finanziato dal bando Habitat della Fondazione Cariverona che mette in rete ben nove realtà locali: Parco del Conero, il Cnr – Irbim di Ancona, il Csv Marche Ets, le cooperativa Polo 9 e H.O.R.T., le associazioni Casa delle Culture - il Pungitopo, Scholanova di Varano, Sineglossa e ovviamente il Comune di Ancona in veste di capofila.

Gli obiettivi

La sperimentazione e diffusione di buone pratiche per la tutela delle risorse agricole e ittiche, l'apertura di percorsi naturalistici che attraverseranno le zone verdi da Ancona al monte Conero, nuovi spazi adibiti a fattoria didattica al Parco Cardeto, iniziative di turismo sostenibile, land art, formazione nelle scuole, tirocini e stage nel turismo e nella salvaguardia del patrimonio ambientale e archeologico. Tutto questo e altro è “Sistema – la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile”, il progetto che nei prossimi due anni andrà a valorizzare gli ecosistemi terra-mare di Ancona e Monte Conero. «È un privilegio, ma anche un'importante responsabilità per il Comune di Ancona essere capofila di un ampio partenariato pubblico-privato - afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Ancona, Michele Polenta -. Il fulcro sarà la progettualità sviluppata dall'Ente Parco del Conero per favorire un modello agricolo innovativo, capace di rivitalizzare l'ecosistema agrario, con l'incremento della biodiversità dell'area, il miglioramento della gestione idraulica e della resilienza dell'agricoltura rispetto alle variazioni indotte dalla crisi climatica». «Il nome di questo progetto dice tutto: sistema - continua l’assessore alla cultura e turismo del Comune di Ancona, Paolo Marasca -. Cultura, educazione, produzione, turismo devono convergere sempre in un approccio ecologico». Grazie al contributo della Fondazione Cariverona, col progetto Sistema le realtà coinvolte metteranno a frutto una serie di innovazioni centrate sulla cura del rapporto ancestrale terra mare, così forte nella natura del Monte Conero, e che diverranno nuove leve per la valorizzazione ecosostenibile del territorio. «Il sostegno all’area anconetana, nella prima edizione del Bando Habitat, intende contribuire ad azioni di sistema e di trasformazione dei territori nell’ottica della sostenibilità ambientale - specifica Filippo Manfredi, direttore generale della Fondazione Cariverona -. Le linee di sviluppo del nuovo Documento di Programmazione Pluriennale 2023-2025 prevedono ulteriori azioni focalizzate alla generazione del cambiamento con riferimento ai tre ambiti chiave della pianificazione di Fondazione Cariverona: ambiente, persone e comunità».

Le attività

Alcuni esempi del progetto: il Comune di Ancona prevede di realizzare un collegamento pedonale per raggiungere la Baia di Portonovo dal parcheggio scambiatore a monte e doterà Portonovo di una rete wi-fi gratuita, l’Ente Parco recupererà il Teatro presso la propria sede, spazio all’aperto da mille posti integrato nel Centro Visite Ente Parco e rinnoverà il centro di accoglienza per le tartarughe di acqua dolce e terra. Al parco del Cardeto, la cooperativa HORT allestirà, presso la propria sede, nuovi spazi per attività educative e nelle aree verdi attorno alla struttura darà vita a una fattoria didattica urbana con orti sperimentali, animali da bassa corte e arnie didattiche. Quattro nuovi itinerari integrati con l’ecosistema verranno individuati dalle associazioni Sineglossa e qui artisti internazionali saranno chiamati a installare opere di land art. Scholanova di Varano rafforzerà il suo centro di formazione “L'alveare di Varano” e curerà il “Sentiero delle Api”, un percorso all’insegna dell’apicoltura che collegherà le aree verdi di Ancona a quelle della frazione, mentre Casa delle Culture e Il Pungitopo creeranno nuove occasioni di incontro e sensibilizzazione ambientale lungo il tragitto “Direzione parco”. Non solo, queste iniziative saranno integrate alle azioni degli altri due poli su cui si fonda l’equilibrio del progetto Sistema, la salvaguardia dell'habitat terra-mare e la formazione dei giovani. In quest’ottica, Parco Del Conero sperimenterà nuove pratiche agronomiche innovative in circa quindici aziende agricole dell’area protetta, con l'obiettivo di accrescere la fertilità dei terreni mettendo al bando l'utilizzo di sostanze chimiche. Il Cnr – Irbim con il coinvolgimento di un campione di imbarcazioni della piccola pesca, mediante l'adozione di pratiche o attrezzi da pesca sempre meno impattanti sull'ambiente, svilupperà una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento diretto degli operatori con lo scopo di favorire la penetrazione delle pratiche e tecniche proposte, fino alla persuasione degli operatori circa i vantaggi del loro utilizzo. Csv Marche Ets attiverà nelle scuole di Ancona, Sirolo e Numana attività formative per il bene comune, Polo9 proporrà stage e tirocini nel settore culturale e turistico per giovani anche in condizioni su fragilità e momenti formativi per minori accolti nelle proprie strutture, come i minori stranieri non accompagnati. Sineglossa coinvolgerà una redazione comunitaria nella scrittura di una guida di Ancona curata dal narratore Wu Ming 2 per esaltare il fascino non convenzionale del territorio. Ma l’elenco completo delle iniziative sarebbe lungo, la trama del progetto è articolata. Le attività di Sistema si concluderanno entro il 2024, nel corso della progettazione la rete dei partner non mancherà di produrre materiale informativo, sul web e sui media, per rendere partecipi i cittadini sulle nuove opportunità proposte.