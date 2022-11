Nuovo look per il parco di via Sacripanti, area giochi e spazi per i disabili: taglio del nastro con l'assessore Foresi

ANCONA - Un momento di festa dopo giornate difficili, quello vissuto questa mattina nello spazio aperto del parco di via Sacripanti, dove l'assessore alle Manutenzioni e al Verde e alla Sicurezza, Stefano Foresi- lasciato per qualche istante l'attività del Centro Operativo Comunale attivato per il sisma, ha tenuto fede alla promessa di inaugurare un parco giochi con al centro la nuova speciale altalena inclusiva di cui si è fatto carico il Lions Club Ancona Host coinvolgendo Confartigianato Persone Ancona Pesaro-Urbino, Inner Wheel Riviera del Conero, Soroptimist Ancona, Rotary Club Ancona.

L'altalena -doppia ed inclusiva, cioè dotata di due sedili, uno riservato a bambini disabili e l'altro a bambini normodotati- si colloca nel contesto del "villaggio Pollicino", gioco casetta dotata di rampe accessibili alle carrozzine, sedute e pannelli attività sensoriali utilizzabili anche da bambini con disabilità di varia natura (visiva, motoria, ecc..). Contemporaneamente nell'area verde ha avuto luogo la piantumazione di 5 aceri campestri. Il primo à stato piantato vicino all'area giochi e gli altri a seguire nei prossimi giorni nella restante superficie del parco. Foresi ha ringraziato tutti coloro che hanno contributo al progetto e in particolare l'avv. Patrizia Niccolaini, past Presidente del Lions Club Ancona Host che diede inizio al service.