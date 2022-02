«Papà è andato a prenderci la pizza», ma rimangono soli al parco per ore: denunciato

ANCONA - «Nostro padre si è allontanato per prenderci della pizza». E' quanto riferito alla polizia da due bambini di 8 e 10 anni, originari della Tunisia, trovati nel pomeriggio di sabato al Parco del Passetto. I due infatti erano soli, senza nessun familiare a controllarli. Secondo il loro racconto il padre si era momentaneamente allontanato e lo stavano aspettando per mangiare della pizza. La polizia ha aspettato con i due bambini, tentando invano ed in più riprese di contattare il genitore.

L'uomo, un 54enne, si è presentato dopo circa 2 ore dando giustificazioni molto vaghe sul suo allontanamento. Al termine dell'identificazione gli agenti lo hanno denunciato ed ora dovrà rispondere di abbandono di minore. I figli sono stati poi riaffidati all'uomo. Quanto accaduto, fa sapere la polizia, verrà segnalato anche all'Autorità Giudiziaria minorile per le valutazioni di competenza.