Il parco “Gabbiano” senza pace, i vandali colpiscono ancora e rompono il bagno

ANCONA– I vandali colpiscono ancora il parco “Gabbiano”, a Torrette, e lo colpiscono per la terza volta in poco tempo. Dopo i precedenti due raid in cui erano stati danneggiati i giochi, nell’ultimo episodio di qualche sera fa è stato rotto il bagno (su cui, come si vede in foto, è stato collocato un foglio con scritto “Chiuso per atti vandalici) creando disagio a tutta la comunità.

Danneggiamenti, scritte e sporcizia che ha indignato e non poco visto che si è deciso di colpire un qualcosa rivolto soprattutto ai più piccoli. L’assessore Stefano Foresi, già dopo il primo danneggiamento ai danni dei giochi, inaugurati peraltro da poco tempo valutò l’idea di poter mettere delle telecamere anche nel parco in modo tale da individuare coloro che si renderanno responsabili di ulteriori atti. Intanto le forze dell’ordine indagano sperando di dare un volto e un nome ai responsabili.