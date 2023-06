Ci siamo, la Cittadella ha riaperto: il parco ostaggio del cinghiale torna alla città dopo 41 giorni di chiusura

ANCONA - Dopo 41 giorni di chiusura la Cittadella ha finalmente riaperto. Solo il portone di legno però. Quello sotto il tunnel rimarrà chiuso per evitare che altri cinghiali possano essere attratti ad entrare. Questa mattina i primi cittadini hanno subito approfittato. C’era chi correva chi faceva ginnastica. Qualcuno è arrivato anche con il cane. Del cinghiale non c’era più traccia. Il parco di via Circonvallazione era chiuso dal 12 maggio scorso.