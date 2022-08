Choc al parco, uomo preso a bastonate in pieno volto con una mazza da baseball

ANCONA - Un uomo di 48 anni è stato aggredito con una mazza da baseball dalla sua compagna. E' successo nel pomeriggio di oggi nella parte posteriore del parco Belvedere, a Posatora. La donna ieri lo aveva cercato senza trovarlo: oggi purtroppo c'è riuscita raggiungendolo al parco e colpendolo a più riprese con una mazza. L'uomo è stato colpito al volto, al torace e alle gambe. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno trovato in una maschera di sangue. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno poi trasportato in ospedale per il trauma facciale. L'uomo non è per fortuna in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.