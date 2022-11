Parchi e aiuole da sistemare, ci pensano i cittadini

ANCONA – Quando i cittadini si rimboccano le maniche. Succede ad Ancona dove la popolazione ha a cuore le aree verdi della città.

Ecco che in un parco e in un piazzale si uniscono le forze per migliorare l'aspetto di spazi verdi e angoli che rendono più piacevole abitare in certe zone. È dei giorni scorsi la pulizia fatta da due volontari nel parchetto della scalinata, che si trova nel quartiere Adriatico, intitolata agli italiani di Istria Fiume e Dalmazia. Una scalinata che parte da via Trieste, all'altezza dell'incrocio con via Toti, fino ad arrivare a via Podgora. I due volontari hanno raccolto rifiuti e sfalci del verde, accatastando poi i sacchi per farli recuperare da Anconambiente. Domani invece toccherà al piazzale antistante la Casa delle Culture, a Vallemiano. Nel pomeriggio riprenderà il lavoro nell'aiuola, avviato un mese fa da “QuA”, quartieri in azione, un progetto a cura di Arci Ancona, Polo9 Cooperativa Sociale, Casa delle Culture, PepeLab, Comune di Ancona ed Erap, con il sostegno di Fondazione CariviVerona. Saranno riempiti i vasi di terra e fiori. Chi vuole aderire può andare a dare una mano. L'appuntamento e alle 16 alla Casa delle Culture. Un altro gruppo di cittadini, che da mesi si sta occupando di recuperare il parco del Pincio, è nato tra i quartieri di Borgo Rodi e il Pincio. Si chiama “Ripuliamo il Pincio” e hanno già sistemato panchine, cestini dell'immondizia mancanti, illuminazione e altro degrado.