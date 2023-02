Chiudono un parcheggio che diventa ricettacolo di rifiuti

SENIGALLIA - Il parcheggio dello stradone Misa è stato chiuso dicendo che si dovevano fare lavori e invece nulla è stato fatto. Quello che c’è oggi è solo un concentrato di immondizia. A segnalarlo è un cittadino di Senigallia che ha fotografato la situazione: rifiuti dappertutto, anche con elementi inquietanti, toner per stampanti, motorini elettrici, estintori. In più di notte non è illuminato ed è ritrovo di persone sospette. Sono state trovate anche alcune siringhe. Il parcheggio sarebbe stato dato in gestione alla ditta che gestisce il nuovo parcheggio multipiano di via Cellini e lo terrebbe chiuso di proposito per indirizzare gli utenti a parcheggiare nel multipiano.