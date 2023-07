Parcheggi introvabili e ztl, dopo Portonovo bagnanti infuriati anche a Sirolo: "E' una vergogna"

Parcheggi inesistenti e ztl per scendere in spiaggia solo per residenti e disabili. Dopo i disagi segnalati a Portonovo, monta la furia dei bagnanti anche a Sirolo, precisamente nella zona della Spiaggia Urbani. "Vorrei segnalare la situazione - ci racconta un fruitore della spiaggia - a mio parere vergognosa. Il Comune, dopo aver ridotto drasticamente i parcheggi per i non residenti lo scorso anno, ha ben pensato, poche settimane fa, di mettere una ztl nella discesa che porta alla spiaggia, attiva dalle 7 alle 18:45, accessibile solo a disabili e residenti, per la precisione dal parcheggio della Conchiglia Verde a fine via Bosco. Questa maledetta ztl, oltre a togliere quei pochi parcheggi che rimanevano in piazzetta, non permette neanche di scendere con la macchina in orario marittimo semplicemente per lasciare o riprendere un componente della famiglia".

L’unica soluzione che viene proposta dal Comune è la navetta al costo di 2 euro. "In due weekend di osservazione - continua il bagnante - ho notato molti disagi da parte della maggioranza dei bagnanti e mi metto nei panni delle famiglie, che magari con bambini piccoli e passeggini si trovano costretti a spendere chissà quanti soldi per prendere una navetta, o degli anziani, che, non più sprint come un giovane, sono obbligati a prendere un autobus o a cambiare spiaggia quando semplicemente un figlio o un nipote lo sarebbe potuto passare a prendere in piazzetta.

Credo che sia irrispettoso nei confronti dei turisti, di chi vuole frequentare la spiaggia e abita nei dintorni e anche di chi ha un’attività in spiaggia e vede i profitti ridotti a causa di questa brillante idea".