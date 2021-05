Park San Martino, riprende l’iter per costruire la “Lanterna urbana” 

/ Via San Martino

Centoventi posti auto all’uscita della Galleria San Martino. La realizzazione del park multipiano, la cosiddetta “Lanterna urbana” (per via del sistema di illuminazione) riprende l’iter bloccato dalla pandemia. Venerdì scorso il Comune ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

La struttura, con area di oltre 5mila metri quadrati, avrà 6 piani e 120 posti auto, di cui 3 riservati ai disabili. L’ultimo piano potrà essere spazio per eventi temporanei. Oltre al park, infatti, saranno ricavati spazi della ex caserma da utilizzare come uffici, serivizi o luoghi di aggregazione. La gestione sarà affidata alla municipalizzata Mobilità e Parcheggi.